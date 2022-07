Exposição Memórias de Sombras no Teatro Jorge Amado

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O saguão do Teatro Jorge Amado receberá visitantes, a partir desta quinta-feira, para apreciarem a exposição Memórias de Sombras, composta por obras da artista plástica Rosana Paulino.

Com um coquetel, Rosana Paulino, com o apoio da Secretaria da Cultura e Turismo de Carapicuíba, abrirá no dia 23 às 19 horas, no Teatro Jorge Amado, a exposição de seu trabalho “Memórias de Sombras”.

A mostra, que continuará até o dia 24 de outubro, de segunda a sexta-feira das 8 às 17h, reúne “trabalhos que evocam o período de escravidão e as sombras que ela lançou sobre as negrodescendentes, delimitando um lugar simbólico/social para este grupo”, descreve a artista.

Caso haja interesse em visitações em finais de semana, é necessário entrar em contato pelo telefone 11 9609-1354. O Teatro Jorge Amado fica na Av. Mirian, nº 86, Centro.



