Música e dança latinas animaram a Aldeia de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Objetivo é manter vivas as tradições e promover a união dos povos.



No domingo, 19, grupos latinoamericanos do Peru, Bolívia, Equador e Brasil cantaram e dançaram ao som dos ritmos próprios de seus países no 1º Festival de Culturas da América Latina na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.



Os shows tiveram início em torno de 15 horas, com a música do Peru, em ritmo de Rock, o Kausachun Rock Folklore, com diversas músicas. Em seguida foi a vez da capoeira brasileira, com o grupo Arte&Ginga, de Carapicuíba.



Às 17 horas, o grupo Yariwuay tocou, cantou e dançou com trajes dos índios equatorianos. Apresentaram-se também os grupos Kantuta e Nueva Expression, da Bolívia, Papachhca, do Peru, Maracatu Cará e Adoradores da Santa Cruz, representando o folclore brasileiro.

O evento foi promovido pela Secretaria da Cultura e Turismo de Carapicuíba em parceria com o Sindicato dos Artesãos do Estado de São Paulo – Sindarte.

Além da música, o evento contou também com barracas de artesanato e de petiscos e alimentos vindos dos países representados. :: Clique para ver mais fotos ::



Texto: Cida Diniz

Fotos: Reginaldo Guimarães