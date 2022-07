Corrida da Primavera será no próximo domingo, 26

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Inscrições prosseguem até a sexta-feira, 24. Corrida é um incentivo da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba à prática de atividades físicas.

Carapicuíba se prepara para a segunda edição da Corrida da Primavera – 10Km, que será realizada no domingo, 26. A concentração será no Parque dos Paturis a partir das 7h. O início da corrida está previsto para as 8h, com a modalidade feminina, e após 10 minutos, a masculina.

INSCRIÇÕES As inscrições ainda podem ser feitas na Secretaria de Esportes e Lazer, à Av. Inocêncio Seráfico, 2005, Jd. Santo Estevão. Os interessados deverão apresentar, até a próxima quinta-feira, ficha preenchida e o comprovante da taxa de inscrição de R$ 20,00, em forma de depósito no Banco do Brasil , Agência 1008-1, conta corrente n° 100911-7 em nome do FAE (Fundo de Assistência ao Esporte). A ficha e o Regulamento estão disponíveis no site www.carapicuiba.sp.gov.br .

Os corredores sairão do Parque dos Paturis, pela Avenida Antônio Faustino e subirão a Av. Pilar do Sul, Rua do Estádio, e entrarão à esquerda na Av. Amazonas até o final, chegando novamente à Av. Antônio Faustino.Ali os corredores farão o retorno e subirão a Rua Araguari, COHAB V, para chegar à Av. Tancredo Neves, percorrendo-a até o final. Chegando à Av. Marginal do Ribeirão, seguirão à direita.Na Marginal do Ribeirão, os corredores entrarão na Estrada Copaíba, Rua Guarambu e Rua Butiá que termina na Av. Marginal do Ribeirão. Seguirão à esquerda até a entrada do Parque dos Paturis, para a chegada.

PREMIAÇÃO

Diferente do ano anterior, a Secretaria quer contemplar um número maior de ganhadores, assim, 36 concorrentes serão premiados, de acordo com as seis categorias de faixas etárias (16 a 21, 22 a 35, 36 a 45, 46 a 55, 56 a 65 e acima de 66). Os chips, que serão colocados na roupa dos atletas, garantirá o controle das posições e faixas etárias dos competidores.