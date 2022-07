Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito realizou lançamento no teatro do FUCA.

Carapicuíba participa da “Semana Nacional de Trânsito”, criada pelo Governo Federal e realizada, todos os anos, de 18 a 25 de setembro. Em 2010 o tema é Cinto de Segurança e Cadeirinha.

O lançamento da Semana ocorreu na última segunda-feira, organizado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Carapicuíba, no teatro do FUCA.

O evento teve a presença de vereadores da cidade, secretários municipais, representantes da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, profissionais da Secretaria e população.

O Secretário de Transporte e Trânsito, Sergio Soga, ressaltou a importância da Semana Nacional de Trânsito no âmbito de educar os motoristas para a prevenção de acidentes e respeito às leis de trânsito.

Ele lembrou o estado em que a atual gestão encontrou o setor quando assumiu, em 2009, e destacou os esforços e ações de melhoria na área do trânsito. “Renovamos nossa frota, contratamos agentes de trânsito, mantemos uma campanha permanente de educação, através de faixas e orientação à população”, comentou.

A técnica do Departamento Municipal de Gestão e Multa, Cleonice Aparecida Santos, fez uma apresentação na qual exemplificou infrações cometidas no trânsito, chamando a atenção para o uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças. Ela também destacou a importância do trabalho dos agentes de trânsito, que apesar de discriminados pela aplicação das multas, têm um papel importante para garantir o cumprimento das leis e organizar o tráfego de automóveis nas ruas.

Durante a Semana Nacional de Trânsito, a Secretaria distribuirá para a população, panfletos explicativos e desempenhará outras atividades, inclusive, junto a escolas.

Mais informações

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), informa que os acidentes de trânsito representam a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil.

Em 2008 foram registradas 22.472 vítimas não fatais de acidentes de trânsito, com idade entre 0 e 12 anos de idade e 802 vítimas fatais na mesma faixa etária.

Ainda segundo o Denatran, o cinto de segurança não é a forma mais segura para transporte de crianças em veículos, pois foi desenvolvido para pessoas com no mínimo 1,45 de altura.

Daí a necessidade e importância do uso da cadeirinha para crianças.

Texto: Suzana Camargo

Fotos: Gilberto Cerri