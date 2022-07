Prefeitura de Carapicuíba negocia com Eletropaulo, dívida de gestões anteriores

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O pagamento de um montante de mais de 21 milhões será firmado entre a empresa a Administração Municipal, amanhã, sexta-feira, 24, às 15h, na Câmara Municipal de Carapicuíba.



A Prefeitura Municipal de Carapicuíba negociou a dívida que a Administração Pública possui com a empresa AES Eletropaulo e assinará, amanhã, sexta-feira, 24 de setembro, às 15h, no Teatro Jorge Amado (Av.Mirian, 86 Centro), um Termo de Compromisso de Pagamento.

O montante da dívida, acumulada em cerca de oito anos e, portanto, relativa às gestões anteriores da Prefeitura, é de R$ 21.436.394,33 milhões. A dívida se refere a serviços, obras e fornecimento de energia elétrica, prestados ao Município e que até 2008 não vinham sendo pagos.

Estarão presentes no ato de assinatura do Termo, o prefeito Sergio Ribeiro, o presidente da AES Eletropaulo, secretários municipais, e vereadores locais.

“Gatos” – Quando a atual gestão da Prefeitura assumiu a Administração da cidade, no início de 2009, a situação dos equipamentos públicos era precária, em especial, no que se refere ao fornecimento de energia elétrica. A maioria das Secretarias funcionava com ligações de luz irregulares, conhecidas popularmente como “gatos”. Por causa das dívidas a AES Eletropaulo havia cortado o fornecimento de luz. “A situação era caótica. Passamos a pagar em dia o fornecimento de luz e agora conseguimos negociar as pendências deixadas pelas gestões anteriores”, comenta o prefeito Sergio Ribeiro.

O prefeito ressalta que os esforços da Prefeitura em sanar a dívida a empresa de fornecimento de energia elétrica, serão revertidos em benefícios para a cidade. “No Termo de Compromisso está previsto que a Eletropaulo executará ações de interesse do Município, ou seja, benfeitorias importantes, dentre elas, programas do Governo Federal, que não vinham sendo efetuadas por causa da dívida existente e agora poderão ser efetuadas”, acrescenta.

Benfeitorias – A AES Eletropaulo se compromete a investir 1/3 do montante do total da dívida com o Município, em melhorias para a cidade. A seguir, algumas delas: