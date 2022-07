ETEC e FATEC abrem inscrições para cursos gratuitos em Carapicuíba

Estudantes que se preparam para dar um passo a mais na formação profissionalizante já podem se preparar para concorrer a uma vaga na Fatec ou na Etec de Carapicuíba

As inscrições para as provas que selecionarão as turmas de 2011 para os cursos gratuitos estarão abertas entre os meses de outubro e novembro.

A ETEC Carapicuíba oferece 360 vagas para cinco cursos:

Técnico em Administração, turmas de manhã, tarde e noite, 40 alunos por turma;

Técnico em Comunicação Visual, turmas de manhã, tarde e noite, 40 alunos por turma;

Técnico em Contabilidade, turmas à noite, 40 alunos por turma;

Técnico em Logística, turmas à noite, 40 alunos por turma;

Técnico em Redes de Computadores, turmas à noite, 40 alunos por turma.



Os dois primeiros cursos são realizados no campus central, à Rua Francisco Pignatari, 650, Via Gustavo Corrêa. Já os três últimos são ministrados na Escola Estadual Oscar Graciano (Rua Bom Jesus do Amparo nº 2 – COHAB V).

As inscrições para o vestibulinho iniciam no dia 1º de outubro e terminam às 15 horas do dia 22 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 25,00. Os candidatos precisam, no mínimo, estar cursando o segundo ano do Ensino Médio. O vestibulinho será realizado no dia 21 de novembro.

Já na FATEC Carapicuíba são oferecidas 320 vagas para os cinco cursos de Graduação em Tecnologia, em horários diversos. Confira:

Logística, turmas de manhã e noite, 40 vagas por turma;

Secretariado, turmas à tarde, 40 vagas;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas –ADS, turmas de manhã e noite, 40 vagas por turma;

Jogos Digitais, turmas de manhã e noite, 40 vagas por turma;

Sistemas para Internet (turmas à tarde, 40 vagas).

Estes três cursos compunham o anterior “Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação” (ASTI), e foram desmembrados. Os cursos da FATEC são ministrados no campus da Rua Francisco Pignatari, 650, Via Gustavo Corrêa. Os candidatos precisam ter concluído o ensino médio.

O período de inscrições para o vestibular abrirá no dia 6 de outubro e encerrará às 15 horas do dia 9 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 70,00. A prova será realizada no dia 5 de dezembro.