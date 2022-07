Prefeitura negocia, com Eletropaulo, dívida deixada pelas gestões anteriores

Montante de mais de R$ 21 milhões será pago em parcelas e empresa concessionária de energia elétrica reverterá parte do dinheiro recebido em investimentos no Município.



A Prefeitura Municipal de Carapicuíba negociou a dívida que o Município possuía com a empresa AES Eletropaulo, há cerca de oito anos, e iniciará, ainda neste ano, o pagamento de um montante de R$ 21.436.394,33, em setenta e quatro parcelas.



O acordo é mais uma conquista da atual gestão e foi firmado no dia 24 de setembro, em cerimônia realizada no Teatro Jorge Amado, centro de Carapicuíba. A dívida se refere a serviços, obras e fornecimento de energia elétrica, prestados ao Município e que até 2008 não vinham sendo pagos.



Na ocasião o Diretor Executivo Comercial da AES Eletropaulo, Roberto Di Nardo, e o Prefeito Sergio Ribeiro assinaram o Termo de Compromisso no qual a Prefeitura se compromete a efetuar, em dia, o pagamento do parcelamento da dívida, e a empresa concessionária de serviços de energia elétrica, em reverter parte do valor em investimentos e benefícios para o Município.



Di Nardo elogiou a atual gestão, afirmando que: “Graças a profundas discussões feitas junto a equipe da Administração Municipal, intermediadas pelo vice-prefeito, Salim Reis, com apoio do Secretário Municipal da Fazenda, José Rodrigues, e a sensibilidade do prefeito Sergio Ribeiro, foi possível equacionar a dívida de forma inteligente”. Ele comentou, ainda, que “a assinatura do Termo permite que a Eletropaulo intensifique o programa de investimentos na região”.

– Quando a atual gestão da Prefeitura assumiu a Administração da cidade, no início de 2009, a situação dos equipamentos públicos era precária, em especial, no que se refere ao fornecimento de energia elétrica. A maioria das Secretarias funcionava com ligações de luz irregulares, conhecidas popularmente como “gatos”. Por causa das dívidas, a AES Eletropaulo havia cortado o fornecimento de luz. O prefeito Sergio Ribeiro relembrou a situação.“O quadro era caótico, mas passamos a pagar em dia o fornecimento de luz, saindo da condição de inadimplentes, e agora conseguimos negociar as pendências deixadas pelas gestões anteriores”, comentou. Ele ressaltou a importância do pagamento do débito. “No Termo de Compromisso está previsto que a Eletropaulo dará ao Município uma contrapartida, na forma de benfeitorias importantes, dentre elas, a execução de programas, como o Reluz, do Governo Federal, que não podiam ser implementados por causa da dívida, mas que agora, poderão”, acrescenta.– Algumas melhorias previstas, a partir do investimento de 1/3 da dívida com a AES Eletropaulo na Cidade:

Tornar subterrâneo, no ano de 2012, o sistema aéreo de distribuição de energia elétrica da Aldeia de Carapicuíba, em consonância com a preservação arquitetônica autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Instalação de dez novos pontos de iluminação pública no Largo da Aldeia de Carapicuíba, também em 2012.

Continuidade da implantação do Programa de Transformação de consumidores em clientes, mediante a regularização de ligações ilegais, iniciada a partir de 2009, quando 1.200 regularizações foram efetuadas e mais 500 já realizadas em 2010. A intenção é ampliar esse Programa nos anos de 2011 e 2012. O Programa ainda prevê a substituição de cerca de 400 refrigeradores nas áreas onde já foi executado, número que poderá aumentar, na proporção em que forem aumentando as regularizações.

Reforma da rede elétrica e distribuição aérea de energia do Calçadão, na região Central, no ano de 2011, na qual será efetuada a substituição de postes, cabos primários e rede secundária, que tornará a instalação aérea mais compacta.

Patrocínio cultural no valor de R$ 120.000,00 em apoio a eventos de apresentação de dança, música e teatro a serem realizados no Município no ano de 2012.

Instalação de iluminação do Parque do Planalto.

O Termo de Compromisso de Pagamento celebrado entre a AES Eletropaulo e a Prefeitura prevê, também, a criação de um Grupo de Trabalho integrado por quatro representantes de cada uma das partes, que terá a responsabilidade de detalhar, acompanhar e fiscalizar a execução das ações nele estabelecidas.



Programa Reluz – Esse é um dos benefícios dos quais o Município poderá ser contemplado, graças a negociação firmada entre a Prefeitura e a Eletropaulo. O Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – Reluz, prevê investimentos de R$ 2 bilhões por parte da Eletrobrás, empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia, para tornar eficientes 5 milhões de pontos de iluminação pública e instalar mais 1 milhão no País. O objetivo é reduzir a despesa dos municípios com iluminação pública. Os financiamentos dos projetos são feitos às concessionárias de energia elétrica, como a AES Eletropaulo, no caso do estado de São Paulo.



A implementação do Programa proporciona a melhoria das condições para o turismo, o comércio e o lazer noturnos, geração de novos empregos, aumento da qualidade de vida da população urbana, redução da demanda do sistema elétrico nacional, especialmente no horário de maior consumo, e contribui para o aumento da confiabilidade e da melhoria das condições de atendimento ao mercado consumidor de eletricidade.

Atendimento melhorado e modernizado – Além dos investimentos que fará no Município, previstos no Termo de Compromisso assinado com a Prefeitura, a AES Eletropaulo também promete melhorar e modernizar o atendimento ao público na região.



O Diretor Executivo Comercial, Roberto Di Nardo, afirmou que uma nova loja da empresa será criada e a já existente, que funciona na Avenida Inocêncio Seráfico (foto), será reformada. “Ambas as lojas terão esquema moderno de atendimento, através de senhas, inclusive, com acessibilidade, proporcionando maior conforto e melhor atendimento”, garantiu.



Texto: Suzana Camargo

Fotos: Reginaldo Guimarães