Enxadrista de Carapicuíba vence em Sorocaba

A estudante Andreia Martins, de 9 anos, levou o título do Festival de Xadrez de Sorocaba realizado neste sábado (25), nas dependências do Clube Atlético Barcelona.

O evento faz parte do calendário oficial da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo, cuja final acontece dia 23 de outubro na cidade de Serrana com a participação de mais de 400 atletas do Estado de São Paulo que vão disputar vaga para o campeonato brasileiro escolar.

Neste ano, a enxadrista Andreia Martins avançou de categoria e ocupa a oitava posição no ranking brasileiro. Entretanto, traz no currículo os títulos dos campeonatos paulista e brasileiro de 2009, com o apoio do Cemel (Centro Educacional Mensageiros da Luz), do Secretário de Esportes e Lazer Eduardo Araújo, da Secretária de Educação Aparecida Carlos e do Prefeito Sérgio Ribeiro.



Texto e Fotos: Rogério Roque