Concurso elege Miss e Mister da Melhor Idade de Carapicuíba

Realizado em parceria com o Catic, da Secretaria Municipal de Assistência Social, evento teve como objetivo valorizar e incentivar a energia, disposição e beleza dos participantes.

Homens e mulheres da “melhor idade” participaram, na última sexta-feira, 24, do segundo Concurso que elegeu a “Miss e o Mister da Terceira Idade”, de Carapicuíba.

Familiares e amigos dos candidatos e candidatas lotaram as cadeiras da platéia no Instituto Casa da Gente, entidade parceira da Prefeitura do Município, para ver e torcer pelos participantes.

As 38 candidatas e 4 candidatos desfilaram em trajes de gala, mostrando a beleza, os a postura, simpatia e elegância. A alegria no sorriso de quem que andava na passarela contagiou a todos, que vibravam e torciam.

Ao final, foram escolhidos três casais:

Miss e Mister Elegância: José Messias, 78 anos, morador do Jardim São Jorge, Vila Menk, e Maria do Carmo Santos, de 61 anos, do Jardim Novo Horizonte.

Miss e Mister Simpatia: José Joaquim de Faria, 68 anos, morador do Centro de Carapicuíba, e Luiza Eugênia Soares, de 92 anos, residente do Jardim Maria Beatriz.

E os grandes vencedores do concurso, Miss e Mister Melhor Idade 2010 de Carapicuíba – Vicente Lopes, de 68 anos, residente do Jardim Leonor, e Celeste Estela Bueno, de 70 anos, moradora da Vila Caldas.

O concurso foi organizado pela WM Eventos em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, através do CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

O evento foi encerrado com show, de Márcio Mendes, um dos organizadores, e suas dançarinas, que animaram crianças, jovens e adultos, com os sucessos do Trio Los Angeles.



Texto: Cida Diniz e Suzana Camargo

Fotos: Reginaldo Guimarães