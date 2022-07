Desfile Cívico encanta moradores da Estrada da Fazendinha

Dentro do mês de comemoração do 07 de setembro, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Carapicuíba mais uma vez levou a um bairro da cidade, parte do desfile que não pode acontecer no feriado da independência, por causa da forte chuva que caiu na ocasião.

No último dia 23 de setembro, foi a vez dos moradores da Estrada da Fazendinha se encantarem com mais uma apresentação de Desfile Cívico, realizada por professores e alunos de escolas municipais, sob coordenação da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Carapicuíba.

A Secretaria da Educação já realizou um desfile cívico no Jardim Santa Brígida, na semana anterior, e leva aos bairros trechos do desfile que havia sido preparado para a ocasião do 07 de setembro, feriado da Independência, mas que foi cancelado por causa da forte chuva que caiu na cidade na ocasião.

O desfile da Estrada da Fazendinha foi fruto do trabalho de onze escolas da rede pública municipal de ensino, que compõem o Polo 4, e teve como tema principal “Mosaico Cultural”, além dos sub-temas “Diversidade Cultural” e “Revelando Artes”.

A Emef Nai Molina do Amaral apresentou a história de Carapicuíba através de símbolos. O destaque ficou por conta de um trem que retratou a vinda dos imigrantes de diversas regiões do Brasil e do mundo.

Alunos das EMEIs desfilaram com máscaras nas cores prestas e brancas, dando ênfase à história do teatro.

A EMEF João Hornos Filho, apresentou o Maracatu, música folclórica pernambucana afrobrasileira, presente na história de Carapicuíba.

Os artistas plásticos e artesãos carapicuibanos José Aparecido de Moura, Valéria Freitas, Rubens Domingos e Maria de Loudes de Oliveira, foram homenageados pela EMEF Miguel Costa Junior, através da representação de suas obras.

Os alunos da EMEF Deputado João Hornos Filho apresentaram o repente, lembrando a Literatura de Cordel e fizeram uma homenagem ao prefeito Sergio Ribeiro.

A Secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos falou à comunidade, ressaltando a importância de resgatar a história da cultura da cidade “Desde o início do ano trabalhamos a cultura e a história de Carapicuíba, e continuaremos dando esta formação para nossas crianças”.

Texto: Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri