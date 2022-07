Primeiro Curso de Montador de Painéis do Brasil é ministrado em Carapicuíba

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Prefeito Sergio Ribeiro anuncia que Prefeitura fará parceria com Senai e empresas privadas do setor para criar a Faculdade da Construção Civil no Município.

Já está em andamento no Município de Carapicuíba, o primeiro curso de Montador de Painéis existente no Brasil. O curso é fruto da parceria Senai/Prefeitura de Carapicuíba e teve início nesta semana.

Na manhã de hoje, quinta-feira, 30 de setembro, foi realizada no INAC, no bairro Ariston, cerimônia para apresentar o curso a empresas do setor da construção, parceiras do Senai, e também a alunos e representantes das secretarias municipais.

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou a importância do Município possuir mão de obra qualificada para ingressar no setor da construção civil, que se mantém forte no mercado, e parabenizou o Senai e todos os professores e profissionais envolvidos no curso.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, Marcelo Dourado, comentou que através do curso muitos trabalhadores terão mais uma opção de emprego, aumentando a possibilidade de uma colocação profissional.

A responsável pelos cursos de construção civil do Senai, Lívia Matuoka, chamou a atenção para o fato de que o curso poderá, também, despertar os empresários a investirem na montagem de painéis, atraídos pela mão de obra especializada nessa função.

Drywall / Steel Frame – O curso de Montador de Painés foi iniciado em 16 de setembro e está sendo ministrado, gratuitamente, para três turmas, contando com cerca de sessenta alunos no total. No curso é apresentado aos alunos a introdução de uma tecnologia moderna da construção civil, voltada para a produção de componentes para edificações a partir do conceito de construção “seca”, aliada a adoção de sistemas construtivos típicos do que se chama atualmente de “Casa Americana”, com a utilização de dry wall e placas cimentícias.

A técnica é uma solução alternativa à alvenaria e tem diversos benefícios como a redução de material excedente, melhor relação custo-benefício e maior racionalização dos projetos. O sistema ainda promove rapidez e economia na montagem, atendendo a cronogramas reduzidos, dispensa equipamentos especiais, gera um número reduzido de entulhos, requer uma área mínima de armazenagem. É reconhecido, também, como ideal para atender às necessidades de execução de obras rápidas de divisórias, paredes, mezaninos, sanitários, sempre racionalizando os procedimentos nos canteiros de obra, com reduzida movimentação de materiais.

O Curso de Montador de Painéis treina, capacita e qualifica mão de obra para atender a já crescente carência de profissionais especializados no mercado, abrindo o leque de possibilidades profissionais aos alunos participantes.

Outros cursos – Além da modalidade Montador de Painéis, a parceria Prefeitura de Carapicuíba e Senai, oferece a população, gratuitamente, os cursos de Pedreiro Assentador, Pedreiro Revestidor, Instalador Hidráulico, Pintor de Obras e Carpinteiro de Formas, nos períodos manhã, tarde e noite. Os cursos têm duração de 160 horas.

No último mês de julho cerca de 2 mil alunos foram formados graças à parceria Prefeitura de Carapicuíba e Senai, e 400 estão freqüentando cursos. Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho (Av. Presidente Vargas, 280, tel: 4164-5452) e na unidade do Senai Carapicuíba (Av. Comendador Dante Carraro, 333, no Ariston).

Faculdade da Construção Civil no Município – O prefeito Sergio Ribeiro anunciou, durante a cerimônia de apresentação do curso de Montador de Painéis, que pretende criar no Município uma Faculdade da Construção Civil. Ele observou que frente a grande procura pelos cursos da parceria Prefeitura e Senai, aliada à também intensa busca por mão de obra qualificada no setor, a Faculdade será uma importante ferramenta para formar profissionais, aproveitando a demanda existente na cidade e na região.

“Temos muitos trabalhadores e trabalhadoras na nossa cidade, que poderão, através dessa iniciativa, ingressar no mercado de trabalho, inclusive, atuando junto a construtoras que estão por trás dos vários empreendimentos imobiliários que estão sendo desenvolvidos aqui, tendo qualificação e possibilidade de ascensão profissional”, comentou. Para tanto, o prefeito espera contar com o apoio do Senai e de empresas privadas como a Deca, Eternit e Knauff, que estiveram presentes no evento.

Texto: Suzana Camargo

Fotos: Gilberto Cerri