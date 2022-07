Projeto Livro Vivo encanta crianças do Parque Jandaia

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Crianças e professores ficaram fascinados com o carisma e técnica do ator, enquanto interagia com as crianças, através da contação de história.

Na quinta-feira, 30, cerca de 500 crianças da Emei Paraíso das Crianças, no Parque Jandaia, tiveram a oportunidade inédita em Carapicuíba de assistir e participar do projeto Livro Vivo.

O trabalho, que tem a frente o músico, educador e ator Carlos Silva, promove o estímulo à leitura através do teatro com contação de histórias, música e uso de gravuras. “Queremos despertar nas crianças o gosto pela leitura, mostrar que de dentro do livro saem coisas mágicas, e apresentar, de forma lúdica, temas como o folclore, ecologia e proteção à natureza, não violência, entre outros temas”, explicou o ator.

Através da narrativa, Carlos Silva contou às crianças a história da árvore Sumauma, da Floresta Amazônica, e sua importância para a vida local. A cada animal apresentado, que vivia ou se beneficiava da árvore, as crianças eram convidadas a imitar os bichos, com caretas, gestos e sons.

As expressões das crianças, que correspondiam prontamente aos estímulos do ator, demonstram o sucesso do trabalho da equipe do Projeto Livro Vivo, que está na estrada há mais de cinco anos.

A diretora da Emei Paraíso das Crianças, Elaine Serpa Cruz, disse estar honrada com a apresentação, pela qualidade e proposta pedagógica da peça. “Nossa escola foi escolhida para que a Secretaria Municipal da Educação pudesse conhecer o trabalho. Agradeço pela escolha e eu espero que todas as Emeis possam ter a mesma oportunidade”.

Projeto Livro Vivo

A equipe do Projeto Livro Vivo é formada pelo ator Carlos Silva, a produtora executiva Mercedes Santos e pelo ator e produtor cultural Alexandre Pasqüelli. O trabalho pode ser apresentado em escolas, festas infantis, feiras e eventos.

Contato:

11 8590-7175

[email protected]

www.livrovivo.net