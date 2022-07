Karatê de Carapicuíba no SBT

Entre as principais atrações do programa “Qual é o seu talento?” do SBT desta quarta-feira (6) está a apresentação da equipe de Karatê Shinkyokushin, que é formanda por atletas de elite da modalidade esportiva, destacando-se o professor Luciano Fernandez da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba

Fernandez trabalha há oito anos na Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba e ocupa a vice-presidência da Federação Paulista de Karatê Shinkyokushin.

A apresentação da equipe de Karatê Shinkyokushin acontece a partir das 21h desta quarta, numa demonstração de equilíbrio, força e técnica a ser apreciada pelo público e julgada pelos jurados Arnaldo Saccomani, Thomas Roth, Cyz Zamorano e Carlos Miranda.

Texto e Foto: Rogério Roque