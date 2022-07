Carapicuíba comemora o Dia do Dentista com qualidade no atendimento à população

No dia do Dentista, 25 de outubro, a Secretaria da Saúde e Medicina Preventiva comemorou os avanços no atendimento odontológico à população de baixa renda no Município.

Desde o início da atual gestão, a Secretaria de Saúde e Medicina Preventivas de Carapicuíba tem entre suas prioridades, o avanço na implantação do atendimento odontológico, segundo as metas do Sistema Único de Saúde. Graças a diversas ações da atual gestão, houve um aumento significativo na quantidade de pacientes atendidos e expressiva melhoria na qualidade do serviço.



Várias Unidades Básicas de Saúde (UBSs) passaram por reformas de instalações dos consultórios dentários, com a readequação de equipamentos. Os consultórios oferecem serviços básicos de extração, restauração, aplicação de flúor e limpeza. Além disso, o Pronto Atendimento da Vila Dirce é um dos poucos na região, que realiza atendimento odontológico emergencial.

O Programa Brasil Sorridente, do Governo Federal, é um importante instrumento para tornar possível que tratamentos complexos, como canal, remoção de tártaro e suas complicações, sejam realizados com qualidade e totalmente gratuitos.

Através do Brasil Sorridente, a Secretaria da Saúde mantém, nas dependências da UBS Cohab V, à Avenida Tancredo de Almeida Neves, 860 – COHAB V, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e o Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD).

O CEO é formado por especialistas em Endodontia, Periodontia, Buco Maxilo Facial, Prótese Dentária e Pediatria além de auxiliares de saúde bucal. Além dos atendimentos já especificados, realizam atendimento especial de pacientes sindrômicos, infectológicos, cardiopáticos e diabéticos, além de colocação de próteses dentárias. Outro foco do CEO é o diagnóstico de câncer, é um dos principais problemas da saúde bucal no País.

PARCERIA COM HGC

A Secretaria da Saúde também firmou uma parceria com o Hospital Geral de Carapicuíba (HGC) para o atendimento de pacientes que necessitam de anestesia geral e internação hospitalar, que são, na maioria dos casos, pacientes portadores de necessidades especiais, como paralisia cerebral e os pacientes sindrômicos que não permitem tratamento.

NÚMEROS DA SECRETARIA

Dados de 2009 e 2010 confirmam o aumento considerável do atendimento. O Centro de Especialidades Odontológicas registrou, de janeiro a dezembro de 2009, a realização de 4012 procedimentos. Em 2010, somente de janeiro a julho, já foram registrados 12.125 procedimentos.

Nas UBs, o atendimento aumentou em todas as unidades. Na comparação entre o mês de julho de 2009 e julho de 2010, é possível observar um crescimento na realização de procedimentos de mais de 100% nas UBSs Cohab II, Adauto Ribeiro e Vila Dirce.

Estes resultados são reflexos do empenho da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva na melhoria do atendimento aos munícipes em todas as áreas, através da reestruturação, cursos de aperfeiçoamento e capacitação, estabelecimento de regras de procedimentos e controle, valorização dos profissionais da Saúde e humanização no atendimento, dentre outras ações.