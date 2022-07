Judô de Carapicuíba promove troca de faixas

A equipe de judô da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba promove troca de faixas neste domingo (10), a partir das 8h no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, que fica na Av. Inocêncio Seráfico, 2005, Vila Freida.

O evento faz parte do cerimonial de graduação dos alunos e conta com a participação de parentes e amigos que fazem a entrega da nova faixa, incentivando o desenvolvimento do judô no município de Carapicuíba.

O judô foi implantado na Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba em setembro do ano passado e já obteve a sexta colocação nos Jogos Regionais deste ano.

Segundo a prof. Marcia Martins, o judô pode ser praticado por qualquer pessoa e há vagas disponíveis no Ginásio Tancredão. Os interessados devem comparecer no local ou entrar em contato com a secretaria nos telefones 4187-7000 e 4187-7261.

Texto e Foto: Rogério Roque