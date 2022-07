IX Festecar traz dezoito grupos de teatro para o Jorge Amado

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Companhias e grupos de várias cidades apresentarão seus espetáculos entre os dias 8 e 30. Evento é aberto e gratuito.

Dezoito grupos e companhias e produções teatrais apresentarão seus espetáculos na nona edição do IX Festival de Teatro de Carapicuíba (FESTECAR), desde o dia 8 a 31 de outubro, promovido pela Secretaria da Cultura e Turismo de Carapicuíba.

Esta edição contará com a participação de companhias de oito municípios da região metropolitana de São Paulo e interior e de seis grupos de Carapicuíba.

Os três melhores espetáculos serão premiados com R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500, para os 1º, 2º, e 3º colocados, respectivamente.

As melhores atuações nas categorias de ator principal, ator coadjuvante, atriz principal, atriz coadjuvante, direção, figurino, cenografia, maquiagem, iluminação, sonoplastia e texto receberão troféus.

Dia 8 – sexta-feira às 20h

Espetáculo: Ih!A Casa Caiu Jesus Vem Me Visitar

Grupo: Cia Encenando Para Mudar (Carapicuíba)

Dia 9 – sábado às 20h

Espetáculo: NÚMEROS

Grupo: Os Geraldos (Campinas)

Dia 10 – domingo às 20h

Espetáculo: Eleições 2010 – Um Show De Probostas,Quer Dizer, Propostas

Grupo: Cia Puppets (Carapicuíba)

Dia 15 – sexta-feira às 20h

Espetáculo: Fulaninha e Dona Coisa

Grupo de teatro caras (Embu-Guaçu)

Dia 16 – sábado às 20h

Espetáculo: Santa Roupa de Cada Dia

Grupo: Cia Homem de Tratro (OSASCO)

Dia 17 – domingo às 18h

Espetáculo: Polêmica no Circo Alegria do Papai

Grupo Alforria (Barueri)



Dia 17 – domingo às 20h

Espetáculo: A Insustentável Leveza do Mr Rich

Grupo: Cia Letra Jovem de Teatro (São Paulo)

Dia 22 – sexta-feira às 20h

Espetáculo: Para Sempre Candinha

Grupo: Fundilhos e Cia (Vargem Grande)

Dia 23 – sábado às 20h

Espetáculo: Moulin Rouge

Grupo: Núcleo Teatral Karas e Bokas (Carapicuíba)

Dia 24 – domingo às 18h

Espetáculo: Extra! Tio Sam Compra Céu E Inferno

Grupo: Nucleo De Teatro Twl-Ousadia (Mogi das Cruzes)

Dia 24 – domingo às 20h

Espetáculo: ANTINATURAL

Grupo: Cia Samantha Siara (São Paulo)

Dia 26 – terça-feira às 20h

Espetáculo: Os Patrões

Grupo: Cia Encena (Carapicuíba)

Cia encena