Escola de Música Tim Maia abre vagas para aulas de Coral e Flauta

Com mais de 500 alunos, escola oferece diversos cursos gratuitosA Escola Municipal de Música Tim Maia está formando um novo coral somente com pessoas da terceira idade. A turma terá à frente o professor Reinaldo (Branco) do grupo Juventude S/A. O grupo será fechado quando chegar a 20 alunos e serão aceitos pessoas com ou sem experiência em canto.Outra novidade da Escola é o curso de Flauta Doce, direcionado para todas as idades. Crianças, jovens e adultos podem se increver e não há limite de vagas. Todos os cursos são gratuitos.As inscrições podem ser feitas na própria escola. A Escola Tim Maia, que fica na Avenida Santo Estevão, 108, na COHAB V, ao lado do ginásio Ayrton Sena. Ela foi criada há cinco anos, e atualmente, promove cursos de violão popular, canto, cavaquinho, percussão, baixo, guitarra e teclado. Atualmente, mais de 500 alunos freqüentam os cursos.

“Aqui a gente encontra pessoas de todas as idades. Temos alunos que com sete anos e também com oitenta anos. O importante é a vontade de aprender. Recentemente, tivemos uma apresentação, da qual participaram dois alunos com Síndrome de Down, que emocionou profundamente o público”, destacou Maria Inês Nogueira da Silva, coordenadora da escola.



Informações sobre as novas vagas e horários de cursos:

Avenida Santo Estevão, 108, COHAB V

Fone: 4167-7706