Ação de conservação e conscientização no entorno do Hospital Geral de Carapicuíba

Nesta sexta-feira, 8, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade realizará ação de limpeza, conservação e conscientização nas proximidades do Hospital Geral de Carapicuíba , situado nos limites entre a Cohab I e Jardim Ana Maria.

A ação consiste no cuidado com as calçadas, ruas e praças do entorno do HGC. Serão feitas retirada de entulho e mato, poda de árvores, plantio de mudas, dentre outras ações de limpeza e conservação. Os agentes da Secretaria conversarão com os moradores da Rua da Pedreira, Estrada do Jequitibá, Av. Perimetral Sudoeste e Alcachofra, conscientizando e envolvendo a população em ações em favor do meio ambiente.

O objetivo é melhorar as condições sanitárias da região, que abriga um hospital, e precisa evitar a proliferação de insetos e animais que transmitem doenças e colaboram na infecção hospitalar. A Prefeitura já atuou diversas vezes no local, com ações de limpeza e manutenção, e precisa do apoio da população no sentido de conservar o local e denunciar a deposição de lixo e entulho na área.



A ação terá início às 7 horas e transcorrerá durante todo o dia. A imprensa é convidada a acompanhar esta atividade da Prefeitura de Carapicuíba.

Texto: Cida Diniz

Foto: Gilberto Cerri