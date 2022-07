Festas homenageiam e divertem crianças da cidade

O evento teve início às 9h e terminou às 14h. As crianças divertiram-se com brinquedos, apresentações musicais, encenações e jogos. Palhaços e bonecos também ajudaram na alegria da criançada.

Realizada pela segunda vez, a festa Criança Feliz, mobilizou no sábado,9, centenas de voluntários para levar lazer e alegria às crianças da cidade. PM e Center Clube também se uniram e fizeram uma bela homenagem na sexta, 8.No sábado, 9, a prefeitura de Carapicuíba realizou a festa Criança Feliz 2010 no Centro de Eventos ExpoOeste, na área central da cidade.

Organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, o evento contou com voluntários das Secretarias municipais da Educação, Promoção Social, Saúde , Esporte, Cultura, Receita e Rendas, Administração, Meio Ambiente, Trânsito, Segurança, além de voluntários de igrejas, da Falc (Faculdade da Aldeia de Carapicuíba ) e de empresas do município.A sra. Áurea Rodrigues Silva, presidente do Fundo Social de Solidariedade parabenizou e agradeceu a todos pelo empenho. “Neste segundo ano do Criança Feliz, agradeço a todas as secretarias e ao prefeito. Fizemos esta linda festa antecipada para oferecer lazer a nossas crianças”.

PM faz festa no Center Clube



Na sexta-feira, 8, um trabalho conjunto entre o 33º Batalhão da Polícia Militar, o Center Clube, a Prefeitura de Carapicuíba e empresas da região resultou em uma bela festa em homenagem ao Dia das Crianças.



A brincadeira que mais chamou a atenção de crianças e adultos foram os cavalos da Polícia Militar, e muitas crianças puderam tirar fotos montadas nos belos animais.



Todas as dependências do clube, exceto a piscina, estavam disponíveis para as crianças: quadra, playground, quiosques e áreas verdes. Os diversos parceiros ofereceram brindes e sorteios, além de pintura no rosto, lanches, bebidas e brinquedos.



Texto: Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri