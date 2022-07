Sub-15 de Carapicuíba mantem invencibilidade

A Escolinha de Futebol do Tancredão da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba recebeu a equipe do Nacional Atlético Clube de São Paulo no Campo do Complexo Esportivo Inac do Ariston, em partida amistosa realizada neste feriado de 12 de outubro.A equipe do Nacional abriu o placar no segundo tempo e o time de Carapicuíba empatou com gol de Lucas Adão, garoto que já defendeu o São Paulo Futebol Clube. O jogo terminou empatado em 1 a 1, mantendo a invencibilidade de 20 jogos da equipe do Tancredão.

O time Sub-15 de Carapicuíba é formado por Van Basten, Caique, Marlon, Alessandro, Rai, Gabriel, Juninho, Russinho, Lucas Adão, Lucas Almeida, Caio, Caique Segundo, Marcos, Alan, André e Rene.

Texto e Foto: Rogério Roque