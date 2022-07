Mutirão limpa áreas próximas ao Hospital Geral de Carapicuíba

O hábito de sujar ruas, praças e calçadas compromete o bem estar dos próprios moradores e coloca em risco a vida de centenas de pacientes do HGC.Um mutirão realizado no entorno do Hospital Geral de Carapicuíba , na útima sexta-feira, 8, trouxe melhorias para a localidade. O “Projeto Primavera – Preservando o Meio Ambiente” é uma parceria entre o Hospital Geral de Carapicuíba (HGC) e a Secretaria do Meio Ambiente, que visa manter a região limpa e bem conservada.

A área sofreu durante anos com o acúmulo de lixo e entulho. Na atual gestão, por diversas vezes já foram realizadas limpezas, retirada de caminhões de resíduos sólidos e notificações para que os proprietários murem e limpem seus terrenos. Apesar disso, continuam sendo jogados lixo, sofás e móveis velhos.

O hábito de sujar a região, além de comprometer o bem estar dos próprios moradores traz, neste caso, um problema ainda mais grave, porque coloca em risco a vida de centenas de pacientes internados no HGC, que ficam expostos à contaminação pelo ar, baratas e ratos.

A ação pretende mudar o aspecto do local, com a pintura dos muros que serão grafitados, limpeza da praça e plantio de mudas de árvores. Caminhões da Secretaria de Obras retiraram lixo das ruas próximas. Mas o trabalho ainda não terminou, e continuará com a manutenção do local, a conscientização e fiscalização.

A diretora do HGC, Ana Maria, lembrou que o Projeto Primavera é uma ação educativa, desenvolvida por uma comissão formada por funcionários do hospital e membros da comunidade. Ela frisou que a participação da Secretaria do Meio Ambiente é importante para o sucesso do trabalho, pois “dependemos da Administração para atingirmos a população e mantermos as condições do local”.

Olímpia Navasques, secretária do Meio Ambiente de Carapicuíba, lembrou que a cidade vai ficar mais limpa na medida em que a população se envolver com a conservação da sua rua ou bairro. “É preciso despertar o sentido do cuidado do que é seu. As calçadas, as escolas, os postos de saúde são da população. A Prefeitura cuida, mas o povo precisa preservar e defender”.

MANTER A CIDADE LIMPA É DEVER DE TODOS

A lei municipal 683/83 proíbe jogar lixo em terrenos e áreas públicas. Isso é crime. Os infratores estão sujeitos a penalidades da Lei. A Prefeitura intensificou a fiscalização. Faça a sua parte, denuncie. Fone: 4164-2971 (Ouvidoria Geral do Município).



Texto: Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri