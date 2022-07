Cursos profissionalizantes são ministrados gratuitamente nos CRAS

Equipamentos mantidos pela Prefeitura do Município oferecem, também, uma série de serviços na área da assistência social

Cursos de capacitação profissional, orientação psicológica e social para a família, acolhimento, atenção a pessoas da terceira idade. Os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) são equipamentos que prestam serviços na área da assistência social, de grande importância e auxílio à população.

Administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem a frente o secretário João Napuleão de Oliveira, o CRAS oferece gratuitamente vários cursos de capacitação, como cabeleireiro, artesanato, corte e costura, manicure, tear, path-work e panos e costura, entre outros, através de convênios com entidades assistenciais do Município.



Os cursos têm duração de quatro, seis e nove meses. São ministrados em espaços públicos ou de entidades assistenciais, sempre sob a coordenação da equipe do CRAS, que envia os profissionais e toda a estrutura necessária. Algumas modalidades são executadas no CRAS Ariston, dentro de espaço do Centro Social Urbano (CSU).

O objetivo dos cursos é colaborar com a emancipação de famílias em condições de vulnerabilidade social, dando a elas condições e opções de geração de renda.



No CRAS é feita a recepção, acolhimento e encaminhamento das pessoas que procuram o serviço. Dependendo do caso, a família ou indivíduo é encaminhado a programas de transferência de renda, como Bolsa Família, Renda Cidadã, e Ação Jovem; ou a cursos de capacitação, oficinas, atividades sócio-educativas; e ainda para os Centros de Atenção a Terceira Idade.



O CRAS é um equipamento criado pelo governo do presidente Lula, em 2003, sob uma nova ótica da assistência Social. O prefeito Sergio Ribeiro, assim que assumiu a Prefeitura em 2009, providenciou a reestruturação das unidades. Os CRAS Parque Flórida, Ana Estela, Novo Horizonte e Ariston foram totalmente reformados recebendo, além de pintura nova, que deixou os ambientes mais claros e humanizados; iluminação, mobiliário e rampas de acesso para portadores de deficiência. Graças ao investimento houve um aumento do número de atendimentos. Mais de 10 mil pessoas são atendidas mensalmente em todos os CRAS e centenas de outras são cadastradas para atendimento.



O trabalho do CRAS visa descentralizar o serviço de assistência social, estando mais perto da população e ofertando auxílio às famílias. Desta forma, o equipamento conta com profissionais como psicólogo, advogado, assistente social, e está instalado próximo a comunidades em condições de vulnerabilidade social.

Em 2009 tivemos 564 alunos formados nos cursos no NAC. A previsão para 2010 é de que mil alunos encerrem seus cursos e se formem no dia 03 de dezembro, com uma grande festa.

Também no final do ano é realizada, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, presidido por dona Áurea Rodrigues, uma Feira de Artesanato no Calçadão, onde é instalada uma loja do Fundo Social que funciona diariamente.

Serviços que podem ser encontrados nos CRAS:

Programa Bolsa Família — Programa de transferência direta de renda, que beneficia famílias em situação de pobreza que tenham renda entre R$ 70 e R$ 140. Em Carapicuíba, 12 mil famílias são beneficiárias do programa.

Programa Renda Cidadã — Inscrição no Cadastro de usuários dos programas de transferência de renda com atividades sócio educativas nos CRAS e às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Programa Ação Jovem — Atendimento a adolescentes na faixa de 15 a 24 anos com ensino fundamental e médio incompleto, com benefício mensal de R$ 60.

ProJovem Adolescente — Atendimento a jovens de 15 a 17 anos, promovendo a convivência social entre os jovens e famílias. Também trabalha a inserção, e reinserção do jovem no sistema educacional como agente facilitador.

Benefício de Prestação Continuada — Provimento por parte do Governo Federal de 1 salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência, que comprovem não ter condições para prover seu sustento.

Endereços:

CRAS I – ARISTON: Rua Lizarda, 6 -Telefone: 4181 2251

CRAS II – Novo Horizonte: Rua Terra, 158 – Telefone: 4146 9431

CRAS III – Parque Flórida: Rua Califórnia – Telefone: 2189 2745

CRAS IV – Ana Estela: Rua Monte Aprazível, 50.





Texto: Suzana Camargo e Helton Alves

Fotos: PMC