Intervenções da Prefeitura dão uma nova cara à cidade

Intervenções por toda a cidade tornam Carapicuíba mais bonita, segura, com trânsito mais fluído e civilizado

As melhorias que vêm sido promovidas pela Prefeitura de Carapicuíba atingem diversos pontos da cidade. Recuperação e arborização de praças e canteiros, troca e instalação de iluminação, operação de limpeza e recolhimento de lixo e entulho, instalação de caixas de esgoto, tubulação de águas pluviais, são algumas das ações, que muitas vezes passam despercebidas, mas fazem a diferença no que se refere à qualidade de vida dos cidadãos.



Para se ter uma idéia do tamanho das transformações basta visitar uma praça localizada no Roseira Parque. Antes, imersa na escuridão, oferecia riscos aos moradores do bairro e região. Agora, iluminada por 28 postes e 48 luminárias, tornou-se mais um ambiente de lazer para a população. Além dessa, mais oito praças distribuídas pelo município receberam iluminação e bulevar da Vila Gustavo Corrêa e a quadra na Vila Cretti estão agora também iluminados.



Outro importante foco da ação da Prefeitura foram as vielas da cidade. Antes, escuras e inseguras, quem as utiliza hoje vai encontrá-las totalmente iluminadas e com corrimão. Setenta vielas foram alvo de melhorias.



Moradores da Avenida Romanoff tiveram também uma agradável surpresa nos últimos dias. Neste local, foi entregue a população uma nova área de lazer, com playground e campo de areia. Na Vila Cretti, a surpresa será uma academia ao ar livre. A Prefeitura pretende entregá-la nos próximos quinze dias.



O trânsito da cidade também teve atenção da Prefeitura. Tanto a Avenida Inocêncio Seráfico, quantoà Marginal do Ribeirão hoje estão mais bem sinalizadas, com divisão central, e faixas de pedestre. A Avenida Marginal do Ribeirão ainda recebeu recentemente vários semáforos ao longo da via, aumentando a segurança dos motoristas e pedestres.



Na região central, os semáforos antigos estão sendo substituídos por outros mais modernos. Os novos, de LED, possuem temporizador, e foram sincronizados, de maneira a tornar o trânsito mais fluído. E o Centro está vendo também finalmente suas antigas ruas, trocarem o calçamento de paralelepípedos pelo asfalto.





Texto: Suzana Camargo e Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri