Prefeito entrega livros e brinquedos nas escolas municipais

O Prefeito Sergio Ribeiro visitou escolas da rede nesta quinta-feira, 14 de outubro. Ele cumprimentou professores e demais educadores e entregou exemplares do livro “Qual é a Tua Obra”, do escritor e professor doutor, Mario Sergio Cortella, que trata de gestão, liderança e ética na área da educação e possui dedicatória do Prefeito aos mestres. Além disso, Ribeiro também entregou brinquedos para as crianças e ressaltou a importância do trabalho que está sendo desenvolvido na área da Educação, em Carapicuíba , graças à competência da Secretária e dos profissionais envolvidos.



“Com empenho, vontade e capacidade estamos conseguindo melhorar, e muito, a oferta de ensino público municipal a população. Através de parcerias reformamos escolas, construímos novas e todas com infra-estrutura moderna e adequada. Aumentamos o número de vagas, sobretudo, nas Escolas de Educação Infantil Fase I, que são as creche”, comemorou Sergio Ribeiro.

Texto: Suzana Camargo

Fotos: Gilberto Cerri