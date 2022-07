Programa HiperDia garante medicamentos gratuitos

A Secretaria de Saúde de Carapicuíba realiza um trabalho contínuo de identificação e tratamento de pacientes hipertensos e diabéticos. Para isso, a sondagem em consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimentos e o esclarecimento em palestras abertas à população, são ferramentas importantes.

Após a confirmação de novos casos através de exames clínicos, os pacientes são incluídos no Programa HiperDia, do Ministério da Saúde . Os pacientes passam a fazer acompanhamento ambulatorial nas UBSs, são cadastrados no programa HiperDia e começam a receber, periodicamente, medicamentos gratuitos (para hipertensão e diabetes), através do Sistema Único de Saúde (SUS).

O HIPERDIA é um sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos, e visa ampliar ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e controle da hipertensão arterial e ao diabetes e evitar doenças graves, como o AVC (Acidente Vascular Cerebral), Infarto entre outras doenças cardiovasculares.

Os dados coletados a partir do cadastro e acompanhamento ajudam a definir o perfil da população local e as estratégias de saúde pública a serem adotadas para melhoria da qualidade de vida e redução do custo social com tratamento das doenças.

Para se cadastrar no Sistema HiperDia o interessado pode procurar a equipe de Enfermagem de uma UBS próxima de sua casa. Em todas as UBS existem grupos de apoio semanal ou quinzenal.

Texto: Cida Diniz e Hyde Pedreira

Foto: Diego Bustamante