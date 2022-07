Emef Edegar Simões traz Ciência Móvel da USP para experiências com alunos

Atividades fora da sala de aula oferecem reflexão sobre sustentabilidade, acesso ao conhecimento científico e vivência de práticas esportivas.

Na última quinta-feira, 14, os alunos da Emef Edegar Simões, no Ariston, receberam a visita do Ciência Móvel, um trabalho da Universidade de São Paulo que leva experiências e aprendizado até os alunos que não têm acesso à ciência e à tecnologia.

Os alunos assistiram e interagiram com as atividades apresentadas por alunos da USP: brinquedos de física, com cone de ar, montanha russa, bola eletrostática (van de graaff), dentre outras.

O coordenador do programa da USP, professor Ailton Marcos Bassini, explicou o objetivo do Ciência Móvel: “levamos ciência a alunos que estão, principalmente, na periferia. Temos três atividades: Geofísica, que estuda o interior do planeta e explica como ocorrem os terremotos, tsunamis, vulcões e como se dá a prospecção do petróleo. Temos os brinquedos de física, nos quais os alunos participam e brincam, desmitificando o medo da física. E temos o meio ambiente, no qual trabalhamos sobre a importância da reutilização do papel”, explicou.

A diretora Nanci Moraes relatou que a Emef Edegar Simões está desenvolvendo o projeto Escola Sustentável, visando levar alunos, professores e a comunidade a vivenciarem práticas de sustentabilidade, como economia de água, reciclagem, cuidado com a natureza e discussão de projetos ambientais para o bairro. “Durante dois meses desenvolvemos atividades dentro e fora da sala de aula a respeito de práticas sustentáveis de energia. Tivemos a participação da AES Eletropaulo e da USP.

Ciência Móvel – procedimentos para solicitar

Escola incentiva esporte com Olimpíadas

Cerca de 300 alunos da Emef Edegar Simões, da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental, participarão das Olimpíadas promovidas pela própria escola, que terá início na sexta-feira, 22, com a abertura a partir das 9 horas. A escola está preparando uma bela festa, com danças, coral, desfile dos atletas e até um breve revezamento com a tocha olímpica.

Serão cinco semanas de competições. Foram formadas equipes representando países, com participação em oito modalidades: Corrida de 80 metros, Futsal Masculino e Feminino, Arremesso de Peso Masculino e Feminino, Queimada, Jogo de Damas e Futebol de Botão.

Ao final, haverá entrega de medalhas e troféus. No encerramento será feita uma homenagem à paz mundial, com a confraternização entre os países representados.

A Emef “Edegar Simões” fica na Rua Mirassol nº 85, Cidade Ariston, fone: 4181-1019.



Texto e Fotos: Cida Diniz