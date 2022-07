Prefeitura promove ação de saúde a crianças cadastradas no Bolsa Família

No próximo sábado, 23 de outubro, UBSs farão atendimento a população, alertando que o procedimento é necessário para que o benefício seja mantido. Exame de Papanicolau também será disponibilizado.

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva realizará, no próximo sábado, 23 de outubro, atendimento a crianças e adolescentes cadastrados no programa Bolsa Família.

A ação acontece das 8h às 14h, nas Unidades Básicas de Saúde da cidade e foi solicitada pelo prefeito Sergio Ribeiro, para facilitar a vida dos cidadãos que durante a semana têm dificuldade para ir às UBSs.

Ao entrar no Programa, a família se compromete a cumprir as condições previstas para o recebimento do Bolsa Família, nas áreas de saúde e educação, ou seja, as crianças e adolescentes em idade escolar devem freqüentar regularmente a escola e receberem cuidados básicos de saúde.

Deve haver acompanhamento do estado nutricional das crianças e jovens, além da atualização das vacinas obrigatórias, conforme calendário do Ministério da Saúde, explica dra Simone Augusta, Secretária Municipal de Saúde.

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias em situação de pobreza, realizando a transferência direta de renda e reforçando, assim, o exercício dos direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e Educação.

Papanicolau – No sábado, 23, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará também o exame de papanicolau, para as mulheres que já iniciaram a vida sexual. Quem não puder ir no sábado, poderá realizar o exame durante a semana, de segunda a sexta-feira, em todas as UBS.

Texto: Hyde Pedreira e Suzana Camargo

Foto: Diego Bustamante