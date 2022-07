Prefeitura realiza diversas atividades na Semana do Adolescente

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Cinema, palestras, cursos são algumas das atividades que estão acontecendo entre os dias 18 e 22 de setembro



A Prefeitura de Carapicuíba está promovendo a Semana do Adolescente entre os dias 18 e 22 de setembro. As atividades estão acontecendo na Casa do Adolescente, que fica na Avenida Teixeira Lott, 501. A semana, que terminará com um Café da Manhã na sexta-feira, traz uma programação com palestra com os pais, exibição de filmes, curso de decupagem, atividades de estimulação, e de esclarecimento, entre outras.

Inaugurada em 11 de fevereiro, a Casa do Adolescente tem como foco a prevenção e a promoção da saúde, mediante conscientização contra o uso de drogas e a prática de sexo sem segurança. Para isso, ela conta com profissionais de várias especialidades, como pediatra, neurologista, nutricionais, fonoaudiólogo, psicopedagogo, pedagogo, ginecologista, psicólogo, dermatologista, dentistas, e hebiatra. A Casa do Adolescente atende um público entre 10 e 19 anos e 11 meses de idade.

Com todos os serviços convencionais de uma UBS – como exame de diabetes, coleta de sangue, inalação – a Casa do Adolescente tem um amplo espaço arborizado, como oito consultórios, uma sala de oficina, e uma recepção orientada especialmente para atender o jovem. Uma adolescente que chega grávida encontrará, por exemplo, uma equipe, que além de dar orientação psicológica, saberá evitar a exposição da jovem.