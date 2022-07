Música ao vivo e entrega de livros marcam a festa dos professores

O prefeito também anunciou as novas obras em educação: a Praça da Juventude ao lado da Emef Nai Molina do Amaral, no JardimPlanalto, novas unidades escolares na Vila Sul Americana e Vila Helena, cinco escolas a serem construídas pelo governo do Estado e quatro creches no município que serão construídas através do convênio com o Pró-Infância, pelo Governo Federal, além de várias Emeis que estão sendo reformadas e serão reinauguradas em breve.

Os coordenadores pedagógicos e supervisores receberam exemplares do livro “Qual é a Tua Obra”, do escritor e professor doutor, Mario Sergio Cortella, que trata de gestão, liderança e ética na área da educação. Eles ficaram responsáveis de entregar para todos os professores da rede municipal. A festa contou, ainda, com muita animação, música ao vivo, sorteios e entrega de brindes.