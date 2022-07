Prefeitura complementa a alimentação nas escolas

Para combater a desnutrição infantil a Prefeitura passa a oferecer nas escolas lanches com maior teor nutricionalEm visitas às escolas da rede municipal, o Prefeito Sergio Ribeiro iniciou, na última quinta-feira (14), a entrega de lanches com maior teor nutricional aos alunos. O objetivo da medida é combater a desnutrição infantil e a eles oferecer uma dieta balanceada, aumentando o rendimento escolar.

O combate a desnutrição energético-protéico tem sido uma prioridade da administração, desde o início da Administração do Prefeito Sergio Ribeiro. O trabalho, que é coordenado pelo Departamento de Alimentação Escolar, obedece um cronograma anual, em que é feita a aferição do peso e altura das crianças, para diagnosticar as que estejam abaixo do padrão estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

As crianças com sinais de desnutrição passam a ser acompanhadas pelo médico, que as encaminha para a realização de exames laboratoriais, com prescrição de dieta reforçada na própria escola, além de suplementos vitamínicos e orientação aos pais por meio de palestras. Trimestralmente, as crianças passam por consulta, e ao final do ano, realiza-se a conclusão do controle, e conseqüentemente a avaliação.

Texto: Helton Alves

Fotos: Suzana Camargo