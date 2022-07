Comércio Legal – Prefeitura de Carapicuíba orienta comerciantes a legalizarem seu comércio

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A partir da quinta-feira, 21, fiscais da Secretaria Municipal de Receita e Rendas vão percorrer bairros da cidade dentro do programa “Comércio Legal”.

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Receita e Rendas, realiza, a partir desta semana, plantões de esclarecimento a formalização da atividade comercial na cidade, que é objetivo da campanha “Comércio Legal”.

Os comerciantes da Vila Dirce foram os primeiros a se beneficiarem com a Campanha. A ação teve início nesta quinta-feira com a instalação de um posto da Secretaria, próximo à rotatória da Avenida Inocêncio Seráfico, esquina com a Estrada da Fazendinha. Funcionários permanecerão no local na quinta, sexta e segunda-feira, a fim orientar e realizar o cadastramento dos comércios que funcionam irregularmente. O atendimento poderá ser prorrogado por mais dias.

O cadastramento foi divulgado entre os comércios dos bairros próximos durante esta semana através de mensagem em carro de som e visita a estabelecimentos. Com o preenchimento, os comerciantes aguardarão o contato da Secretaria de Receita e Rendas para dar prosseguimento à inscrição, e receberão uma licença provisória até a conclusão do procedimento.

“Com a vida comercial regularizada, os estabelecimentos poderão emitir nota fiscal, comprar mercadorias diretamente de fornecedores e desfrutar de todos os benefícios oferecidos pelos governos federal e estadual ao pequeno empreendedor, pois sairão da informalidade”, comenta o Secretário Joel Aparecido de Oliveira.

Aprovado no final de 2009, o novo Código Tributário reduziu a Taxa de Licença de Funcionamento. Bares e restaurantes, por exemplo, que antes recolhiam em taxas de R$ 600,00 ou com valores até maiores, passaram a pagar menos de R$ 100,00. Em seguida, a Prefeitura intensificou a fiscalização para evitar perdas de receita e iniciou o programa Comércio Legal, lançado pelo prefeito Sergio Ribeiro em agosto deste ano.

“Regularizando a situação de seu negócio, o comerciante melhora a qualidade de seu serviço, uma vez que não mais precisará se remeter a figura do atravessador e obterá outros benefícios, além contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade”, afirma o Prefeito.

Com a legalização dos comércios, a Prefeitura também espera acabar com a concorrência desleal existente entre os comerciantes que contribuem e que não contribuem com impostos.

A Secretaria de Receita e Rendas pretende percorrer todos os núcleos comerciais da cidade até o final do ano. Quando esta etapa for concluída, os comércios que ainda não tiverem aderido ao cadastro serão notificados a proceder a regularização, estando sujeitos às penas da lei.



Texto: Suzana Camargo e Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri