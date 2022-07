Carapicuíba terá Festival de Natal no Parque dos Paturis e Calçadão

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Árvore natalina de 12 metros, Papai Noel descendo de helicóptero, brinquedos e doces para as crianças, shows de corais. Essas são algumas das atrações do evento, promovido pela Prefeitura do Município, que terá abertura no próximo dia 4 de dezembro, com grande festa no Parque dos Paturis. A tradicional Cantata de Natal acontece de 13 a 19, no Calçadão.



Este ano a festividade natalina, em Carapicuíba, será comemorada em grande estilo. A Prefeitura do Município, através de parceria com várias empresas, realiza o I Festival de Natal da cidade, com atividades no Parque dos Paturis e no Calçadão, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, que realizará a “Cantata de Natal”.

Decoração Especial

Uma árvore de Natal, com mais de 12 metros de altura e com iluminação especial, está sendo instalada no Parque dos Paturis. Além da árvore, um grande presépio já foi montado no local. Estrelas cadentes farão parte da decoração da Rotatória do Km 21, entrada da cidade para quem vem do município de Osasco.

A decoração estará pronta no dia 4 de dezembro e terá brilho especial durante todas as noites, com sua grandeza forrada de luzes e cores. A população poderá apreciar a árvore, o presépio, as estrelas e muito mais até o dia 6 de janeiro de 2011.

Abertura no Parque dos Paturis

No dia 4 de dezembro, a partir das 16h, acontece a abertura no Parque dos Paturis. Às 18h, o Papai Noel chegará ao local, trazido de helicóptero. Ele será recepcionado pelo prefeito Sergio Ribeiro, a primeira-dama Marizilda Soares, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, dona Áurea Rodrigues, secretários e secretárias da Administração.

O Papai Noel apreciará, junto aos presentes, a inauguração da árvore de Natal, simbolizando a abertura do Festival de Natal. Apresentações de corais de igrejas locais, executando cantos religiosos, também estão previstas para o dia da abertura, no palco que será instalado no Parque. A programação de corais deverá prosseguir nos demais fins de semana, encerrando no dia 20 de dezembro.

O Festival de Natal contará também com diversões para as crianças, que poderão se divertir em brinquedos infláveis, e receberão, gratuitamente, algodão doce e pipoca.

Cantata de Natal

Realizada pela Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Cultura a Cantata de Natal é uma das atrações do Festival de Natal e acontece de 13 a 19 de dezembro, no Calçadão. Veja, abaixo, programação da Cantata.

Papai Noel pela Cidade

O I Festival de Natal de Carapicuíba terá, ainda, o “Carro do Papai Noel”, com o qual lendário velhinho de cabelo e barba brancos percorrerá ruas de bairros da cidade, distribuindo balas e doces para as crianças e tirando fotos com elas, que serão entregues na mesma hora. O prefeito Sergio Ribeiro deverá acompanhar algumas visitas.

Papai Noel também percorrerá, num trenó medindo mais de 17 metros, as principais avenidas e corredores, convidando a população para a festa.

Programação da Cantata de Natal

Tradicional na cidade, a Cantata de Natal acontecerá de 13 a 19 de dezembro, com a apresentação de corais, bandas, grupos de danças, coreografias e teatro. A partir das 19 horas no Calçadão. Igrejas confirmadas:

13/12 (segunda-feira) – Igreja Missão a Serviço do Rei Jesus

14/12 (terça-feira) – A confirmar

15/12 (quarta-feira) – 1º Igreja Presbiteriana Renovada

16/12 (quinta-feira) – Igreja Assembleia de Deus

17/12 (sexta-feira) – Igreja Quadrangular

18/12 (sábado) – Igreja Adventista 7º Dia

19/12 (domingo) – Igreja Católica

Texto: Suzana Camargo

Fotos: ilustrativas