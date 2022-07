Prefeito Sergio Ribeiro anuncia mudanças no secretariado

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Em reunião em seu gabinete, Sergio Ribeiro anuncia o vereador Selmo Bodão para a SDUH, e o advogado Nenê Crepaldi, para a Ouvidoria



O Prefeito Sergio Ribeiro anunciou nesta segunda-feira (29) duas mudanças no secretariado. O anúncio aconteceu em reunião em seu gabinete, da qual participaram secretários municipais, vereadores, outras autoridades, e representantes da imprensa.

Entre as mudanças, está o comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), e da Ouvidoria Municipal. Nos próximos dias, o vereador Selmo Bodão (PMDB) assumirá o comando da SDUH, enquanto o vereador Alexandre Pimentel (PT), depois de dois anos à frente da Secretaria, retornará a seu mandato na Câmara Municipal. Para a Ouvidoria Municipal, será empossado o advogado Nenê Crepaldi (PMDB), no lugar de Everaldo Silva (PT).

“Naturalmente, para essa recomposição do secretariado, questões como a correlação de forças, e representatividade são estudadas. Mas o mais importante para minha decisão foi algo que posso chamar de intuição. Eu tenho certeza que Selmo Bodão e Nenê Crepaldi, que ora tomam posse, serão grandes secretários” ressaltou Sergio Ribeiro.

O prefeito também aproveitou a oportunidade para parabenizar o trabalho e agradecer aos dois antigos secretários. “Quando assumimos não havia um órgão como a Ouvidoria, e podemos dizer que o Everaldo foi o grande criador dela, que acabou por se tornar um instrumento que transcende aquilo que nós tínhamos projetado. Hoje ela se tornou um importante indicador para analisar as deficiências do governo, para que possamos corrigi-las.”

Sergio Ribeiro relembrou que, à época do convite, o vereador Alexandre Pimentel já havia se manifestado no sentido de cumprir algumas demandas da Secretaria e voltar a assumir o mandato como vereador. “O vereador Alexandre Pimentel sai, com a certeza de ter deixado um legado importante para a cidade. Sem citar outras ações, o Plano Diretor, que foi fruto de meses de discussão com a sociedade, será um norteador importante para o desenvolvimento da cidade nos próximos anos”.

O prefeito ainda listou importantes conquistas dos primeiros anos de gestão, como o Plano de Carreira do Magistério, a implantação do Estacionamento Rotativo na região central, entre outras, e anunciou que o último biênio será ainda melhor.

“Os próximos dois anos serão tempos de colher o que plantamos. Veremos maturar aqueles projetos que por conta da crise mundial e das restrições eleitorais não puderam sair. Carapicuíba já perdeu outras chances no passado, e não perderemos mais. Quem apostar contra a cidade pode ter certeza de que vai perder”, sentenciou.

A mudança no secretariado municipal também refletirá na composição da Câmara Municipal. Com a subida do vereador Selmo Bodão e do segundo suplente Nenê Crepaldi, ambos do PMDB, assumirá uma cadeira o terceiro suplente do partido, Zeca do Bicho.





Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri