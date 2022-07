Convocação para reunião do FUNDEB

O Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 2.863/09, torna público e CONVOCA todos os membros eleitos para a reunião que será realizada no dia 28 de outubro de 2010 às 9h30min na sede do Conselho (Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba ).Na ocasião será feita a leitura e aprovação da ata anterior, análise e acompanhamento trimestral (3º trimestre/2010) da aplicação (receitas e despesas) dos recursos do FUNDEB, bem como emissão de PARECER do conselho.