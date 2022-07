Plano de Carreira da Educação será discutido com entidades

Secretária da Educação de Carapicuíba convida Sindicatos e Câmara Municipal para debater sistematização de propostas do Plano.

Durante o mês de novembro, a Secretaria da Educação agendará reuniões para discutir o Plano de Carreira do Magistério Municipal com as entidades representativas da categoria no Município: Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) e o Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Carapicuíba (Sindfusmc), além da Comissão de Educação da Câmara Municipal.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Aparecida da Graça Carlos, após ter sido discutido intensamente com os professores nas escolas e na Parada Pedagógica realizada no dia 21 de agosto, o Plano entrou no estágio final com a sistematização das propostas enviadas pelos professores.



“Essa é uma maneira de possibilitar a participação direta dos Professores nas decisões que afetam a sua carreira profissional, praticando aquilo que chamamos de democracia direta, até por que os mesmos também foram representados pelas entidades na comissão responsável pela elaboração do Plano, que durou cerca de um ano”, declara a Secretária.

Ela ressalta a importância da discussão com as entidades sindicais e vereadores. “Numa sociedade democrática as instituições precisam não só ser respeitadas, mas também valorizadas”. Para Cida, “a organização dos trabalhadores, da comunidade, dos estudantes, enfim, de todos os segmentos sociais é que garante avanços, conquistas e compartilhamento de responsabilidades”.

A Secretária, que já atuou no sindicalismo, lembra já ter sofrido, “na pele” o descaso de governos em relação aos militantes sindicais. “Tive de conviver com a falta de diálogo, desrespeito, e a violência contra os movimentos e as entidades, por parte de governos”, relata. Aparecida da Graça Carlos acrescenta que a postura da atual gestão da Prefeitura Municipal de Carapicuíba é justamente o inverso.

“A implantação e construção participativa do Plano de Carreira e a gestão democrática são compromissos do Prefeito Sergio Ribeiro”, garante e conclui lembrando que a construção do Plano de Carreira, uma reivindicação antiga da categoria, só agora atendida, é um grande avanço.

“O que encontramos ao assumir foi um verdadeiro caos em relação a salários, qualificação e evolução profissional. Há problemas sérios que causam injustiças; um exemplo é que temos trabalhadores fazendo o mesmo tipo de trabalho, com jornadas iguais e salários muito diferentes. O documento que apresentamos é um divisor de águas na educação municipal, pois prima pela valorização profissional dos professores e pela qualidade da educação”, resume a Secretária.



Texto: Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri (professoras) e Cida Carlos (arquivo da Secretaria)