Peneira de futebol de Carapicuíba atrai mais de 100 meninos

Mais de 100 meninos compareceram no Centro Esportivo da Vila Cretti, a fim de participar do primeiro dia da peneira de futebol que está sendo promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba

O objetivo da secretaria é selecionar meninos nascidos em 1993, 1994, 1995 e 1996, para montar as seleções sub-15 e sub-17 que vão representar a cidade de Carapicuíba em torneios e em campeonatos oficiais.

As peneiras vão acontecer de 25 de outubro até o final de novembro no Centro Esportivo da Vila Cretti nos períodos da manhã e da tarde sob o comando do Prof. Gilmar Ferreira.

Mais informações podem ser obtidas nos telefones 4187-7000 ou 4187-7261.

Texto e Foto: Rogério Roque