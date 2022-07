Prefeito Sergio Ribeiro institui o Marco Zero de Carapicuíba

Através da Lei 3.033, publicada no último dia 19 de outubro, ele declara o “Monumento dos Emancipadores”, situado na Avenida Inocêncio Seráfico, o ponto inicial do Município.

Carapicuíba finalmente tem um ponto de partida, oficialmente instituído. Através da Lei número 3.033, publicada no último dia 19 de outubro e já em vigor, o prefeito Sergio Ribeiro declarou o “Monumento dos Emancipadores”, como sendo o Marco Zero, da cidade.

“O Marco Zero é muito importante para o Município, pois será o ponto inicial de onde serão situadas as demais áreas de nosso território, definindo a posição geográfica de bairros, zonas, ou seja, a orientação do que é sul, norte, leste e oeste”, explica o Prefeito.

O ponto inicial da cidade está localizado na confluência entre as avenidas Miriam e Inocêncio Seráfico, no Centro.

Até a aprovação da Lei, tinha-se como referência o início da própria avenida Inocêncio Seráfico, por causa da ocupação urbana que se deu nos idos da formação da cidade, que começou por causa da ferrovia. Porém, isso ocorreu de maneira informal e sem qualquer medição geográfica, o que também já foi corrigido pela Lei.

As coordenadas geográficas do Marco Zero da cidade são: UTM-7.397.579 e 3412.579.





Texto: Suzana Camargo

Foto: Gilberto Cerri