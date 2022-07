Escola mobiliza 440 alunos com III Olimpíadas Internas

Ação é um marco para os alunos que concluem a primeira etapa do Ensino fundamental.

A Emef Edegar Simões está promovendo, pelo terceiro ano consecutivo, as Olimpíadas Internas, uma atividade esportiva que envolve todos os alunos da 4ª série. A abertura aconteceu na sexta-feira, 22, com uma festa apresentando todas as equipes e as torcidas organizadas.

A festa contou com a presença de professores e pais de alunos e supervisores da Secretaria Municipal de Educação. O professor de Educação Física, Flávio Malaco, comandou a festa, e a diretora, Nanci, agradeceu o empenho de todos os professores e apoio dos pais de alunos.

Cerca de 440 estudantes de onze turmas da 4ª série do Ensino Fundamental vão participar das modalidades esportivas. As equipes representarão a Ucrânia, Bélgica, Alemanha, Rússia, Japão, Polônia, Bangladesh, Suíça, Itália, Colômbia e França.

Cada equipe disputará em oito modalidades: Corrida de 80 metros, Futsal Masculino e Feminino, Arremesso de Peso Masculino e Feminino, Queimada, Jogo de Damas e Futebol de Botão. O torneio deve ter a duração de até nove semanas e acontecerá durante as aulas de Educação Física. O professor Flávio calcula que serão realizados 1800 jogos no período de dois meses.

Para a realização desta atividade, todos os professores se mobilizaram. Além da prática esportiva, os alunos desenvolverão temas relacionados nas demais disciplinas, como as características dos países representados e a busca da paz mundial.

No encerramento será feita uma confraternização entre os países representados e entrega de medalhas para os três primeiros colocados em cada modalidade, além de um troféu para a equipe com maior pontuação.

A Emef “Edegar Simões” fica na Rua Mirassol nº 85, Cidade Ariston, fone: 4181-1019.



Texto: Cida Diniz

Fotos: Gilberto Cerri