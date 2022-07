Mensagem do Prefeito aos Servidores Municipais

Prezados (as) colegas de trabalho

Quero agradecer a todos e todas pelo importante trabalho que realizam na Prefeitura, pois ele é fundamental no contexto da gestão democrática, pautada na melhoria dos serviços e no desenvolvimento de nossa cidade, na qual temos trabalhado, desde o início de 2009, quando assumimos, com o auxílio de cada um de vocês.

Graças ao empenho de todos (as) conseguimos, gradativamente, tirar nosso Município do retrocesso a que esteve relegado nos últimos anos, e promovendo melhorias em todas áreas sociais: saúde, educação, serviços, assistência social, obras, etc.

Sabemos que ainda há muito a fazer e devemos continuar nos concentrando no exercício de nossos cargos e funções, com dedicação e profissionalismo, objetivando sempre o sucesso de nossas ações.

O servidor municipal tem a honra de atender a população e a grande responsabilidade de atuar para que a engrenagem da Administração Pública possa funcionar da maneira mais correta.

Ressalto o grande valor desse trabalho e do importante papel que os servidores públicos exercem na instância municipal, bem como na estadual e federal, e os congratulo, não apenas neste dia, mas em todos os demais do ano.

Obrigada pelo apoio e pela competência e vamos seguir trabalhando muito, para fazer de Carapicuíba uma cidade cada vez melhor.

Prefeito Sergio Ribeiro