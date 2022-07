Conselho da Pessoa com Deficiência realiza curso de capacitação

Conselho fiscaliza as ações do governo municipal e propõe políticas em favor das pessoas com deficiência.Os integrantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, participaram de uma capacitação a respeito do desenvolvimento de políticas públicas na área de pessoas com deficiência. O encontro aconteceu no dia 25 de outubro, na sede do Projeto Oficina, à rua Brasília nº 40, Cohab ll.



Os trabalhos foram desenvolvidos pelo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Carapicuíba, Wagner Carneiro, que esclareceu a respeito de diversos questionamentos levantados pelos conselheiros, além do papel da sociedade civil e do governo nas políticas desta área.

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é um órgão autônomo e tem como papel fiscalizar as ações do governo municipal e propor políticas públicas em favor das pessoas com deficiência. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania dialoga e colabora com as ações do Conselho.



Texto: Cida Diniz

Foto: Divulgação