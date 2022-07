Prefeitura reforma Escolas Municipais

Em novembro as EMEIs Mundo Mágico, Abelhinha, Luci Montoro, Maria Leite Vieira e Carmelinda Chagas serão reinauguradas com ambientes e equipamentos novos.

Objetivando a ampliação de vagas e o conforto das crianças e dos profissionais, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Educação, concluiu a reforma de cinco escolas municipais e está reformando outras nove, que serão finalizadas até o final do ano.

As reformas abrangem a parte física dos prédios, como pintura, piso, hidráulica e elétrica, reforma do forro, entradas e fachadas, adaptação dos banheiros para o acesso de crianças de até quatro anos e cadeirantes, além da troca de equipamentos eletroeletrônicos, móveis, entre outros.

A EMEI Luci Montoro, Cohab II, por exemplo, teve seu refeitório ampliado. O espaço comportava apenas 40 crianças e, graças à reforma, 120 crianças já podem fazer a refeição confortavelmente. O pátio interno da escola, que antes era descoberto, e impossibilitava a sua utilização em dias chuvosos, tornou-se um novo espaço de lazer. Com a cobertura e a aquisição de novos brinquedos, as crianças matriculadas divertem-se todos os dias, sem se preocuparem com as condições do clima.

A reforma trambém priorizou os cuidados com a segurança do ambiente. A canalização do gás de cozinha permitiu que os botijões fiquem na área externa, a cerca de 20 metros do prédio. A escola também ganhou um lavabo para o asseio das crianças, e duas novas salas, uma para a direção, outra para atender mais alunos.

A questão de acessibilidade também teve atenção da Prefeitura na reforma da EMEI Mundo Mágico (Cohab I). Nela, além da adaptação dos banheiros, que aconteceu em todas as escolas, foram construídas rampas de acesso e, como a entrada principal dá para uma rua íngreme prejudicando crianças com problemas de acessibilidade, a Prefeitura disponibilizou uma nova entrada.



A EMEI também teve o refeitório ampliado e ganhou novo espaço de lazer graças à terraplanagem de parte do terreno. Também foi construída uma nova sala para a direção, e outro espaço recebeu cobertura, permitindo seu uso em tempo chuvoso.

Reforma semelhante aconteceu na EMEI Maria Leite Vieira, no complexo INAC (Ariston). Nela foi construída uma nova sala, assentado piso, banheiros foram adaptados, e uma área de lazer também coberta. Lavabos, com cubas, também estão disponíveis para as pajens, que antes precisavam improvisar um espaço, para dar banho nas crianças. Nesta escola, ainda foi posto forro no teto, o que amenizará a temperatura no verão.

Já na EMEI Carmelita Chagas, a reforma disponibilizou três novas salas, uma das quais será aproveitada como sala de informática, com computadores, projetor, telão e outros equipamentos, e outra será utilizada pelos médicos, em suas visitas às escolas para consultas aos alunos. Uma área em declive foi aterrada, e tornou-se, hoje, um espaço de lazer para as crianças. Nesta EMEI também foi colocado forro no teto.

Pintura, parte elétrica e hidráulica, piso, adaptações, e outras melhorias também serão realizadas nas EMEIs Peter Pan, Thomazia Montoro, Paraíso das Crianças, Recanto do Saber, Evani T Pierrine, Pequeno Aprendiz, Izaura Quércia, Senninha, e Asas da Imaginação. A Prefeitura também dotará as unidades de novas geladeiras, freezer, liquidificador, batedeiras e microondas, entre outros eletrodomésticos.

Armazém da Merenda

A Prefeitura de Carapicuíba construiu no complexo INAC uma estrutura para armazenagem de alimentos. O espaço utilizado como armazém, com 800 metros quadrados, foi completamente reformado e equipado para receber a merenda escolar. O galpão, protegido por portas de aço, possui duas câmaras frias, que serão utilizadas para conservação de congelados, como carne, peixe, etc., e para manutenção de frutas e verduras.



Texto: Helton Alves e Suzana Camargo

Fotos: Gilberto Cerri