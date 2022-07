Palestra para transportadores de escolares orientará sobre como abrir microempresa

Evento é uma parceria de entidade representativa, Prefeitura de Carapicuíba e Sebrae-SP

No dia 3 de novembro será realizada uma palestra para orientar os transportadores de escolares a respeito dos procedimentos para tornarem-se microempreendedores. O evento será às 19h30 no Salão Comunitário da Kolping Vila Dirce.

A iniciativa é da Associação dos Transportadores de Escolares de Carapicuíba em parceria com as Secretarias Municipais de Transporte e Trânsito e de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, além do SEBRAE-SP.

A palestra visa orientar e incentivar os transportadores de escolares a tornarem-se microempreendedores, o que traz vantagens, pois com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), têm benefícios junto ao INSS, instituições bancárias e conseguir um microcrédito junto ao Banco do Povo com juros abaixo de 1% ao mês.

Desde o início da atual gestão a Prefeitura de Carapicuíba tem buscado orientar os transportadores de escolares com a finalidade de regulamentar a atividade no município.