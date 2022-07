Prefeito homenageia alunos no Dia das Crianças

A Secretaria de Educação, por meio do Depto de Alimentação Escolar, homenageia as crianças desse município com a entrega de kits, frutas e cardápio especial para esses dias festivos. Compõe os kits, um bolinho recheado, um achocolatado e uma barra de cereal. Um pequeno gesto de carinho para as crianças desse município, que merecem cada dia mais uma Alimentação de qualidade e segura sanitária e nutricionalmente.

Texto: Helton Alves

Foto: Suzana Camargo