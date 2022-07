Banco do Povo de Carapicuíba iniciou o IV Mutirão de Microcrédito

Os empréstimos a juros menores de 1% ao mês ajudam trabalhadores autônomos formais e informais e pequenas empresas a alavancarem seus negócios.

Teve início no dia 15 de outubro e vai até 30 de novembro o IV Mutirão do Microcrédito do Banco do Povo Paulista. Em Carapicuíba, funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, credenciados como agentes de microcrédito, já iniciaram visitas pelas cidades, informando e oferecendo o benefício para donos de pequenas lojas, oficinas, motoristas de escolares, dentre outras atividades produtivas.

O Banco do Povo oferece recursos a pequenos empreendedores, para que possam investir em compra de matérias primas, produtos para revendas, conserto de veículos, reforma de estabelecimento, compra de material de construção, equipamentos e máquinas, dentre outras possibilidades.

Qualquer profissional autônomo, seja formal ou informal ou ainda uma pequena empresa, podem solicitar um microcrédito aos agentes de crédito do Banco do Povo. Os pré-requisitos exigidos são a comprovação da atividade produtiva com mais de dois anos, faturamento bruto anual de até R$ 240 mil e não haver restrição cadastral.

No caso do financiamento para a pequena empresa, o limite de crédito é de R$ 200,00 a R$ 5 mil na primeira contratação. Depois, o teto sobe para R$ 7.500,00. Já para autônomos, o limite é de R$ 200,00 a R$ 3 mil na primeira contratação. Nos próximos, sobe para R$ 5 mil.

Os valores são contratados para um objetivo específico, ou seja, abertura e regularização da empresa, compra de mercadorias, máquinas e matérias primas, conserto de máquinas, equipamentos ou veículos utilitários.

Os juros são os menores do mercado: 0,7% ao mês. As parcelas variam de uma até 36 vezes e a quantidade é discutida entre o agente de crédito e o interessado, levando em conta se o investimento trará retorno em curto, médio ou longo prazo.

Os agentes de crédito autorizados a fechar os contratos no município são Érico Veríssimo e Aldrei Elisa. Para mais informações, os interessados devem ligar para 4164-5520 ou se dirigirem ao Centro Administrativo da Prefeitura de Carapicuíba, localizado à Av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas. O endereço eletrônico do Banco do Povo é www.bancodopovo.sp.gov.br.



Texto: Cida Diniz

Foto: Gilberto Cerri