Prefeitura de Carapicuíba lança guia de serviços de saúde oferecidos à população

Novo Guia levará informações sobre serviços de saúde ao cidadão, facilitando a utilização dos equipamentos da rede municipalPara auxiliar os usuários da rede de saúde pública a encontrar a melhor opção, a Prefeitura de Carapicuíba , através da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, lança no próximo dia 8 um guia completo dos serviços de saúde oferecidos pela rede municipal.

O município de Carapicuíba conta com 12 UBS, três Prontos Atendimentos de Saúde (PAS), sendo um infantil, três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um Centro de Especialidades Odontológicas, e uma série de equipamentos públicos e serviços, que nem sempre é de conhecimento da população. O Guia do Usuário é uma ferramenta destinada a suprir essa lacuna, oferecendo ao cidadão carapicuibano acesso fácil a informações úteis.

No guia, o usuário encontrará definições sobre o que é uma UBS, um Centro de Atenção Psicossocial e o setor de Vigilância Epidemiológica, a diferença entre urgência e emergência, e como funcionam os mais diversos equipamentos públicos de saúde. Também encontrará endereços, telefones, horário de funcionamento desses equipamentos, e os respectivos serviços que neles são oferecidos.

O Guia do Usuário estará disponível aos munícipes partir do dia 8 de novembro, na Secretaria de Saúde, no Conselho Municipal de Saúde e em todas UBS.

Desde o início da atual Administração, a área da Saúde tem sido uma prioridade, e passa por profundas transformações. Atualmente, a Prefeitura tem destinado, trimestralmente, entre 27% a 30% do Orçamento à Saúde, o que representa quase o dobro do que é exigido por Lei. É esse incremento do orçamento que tem garantido, por exemplo, as reformas dos equipamentos públicos, antes em situação precária, e a elevação do nível de atendimento, aumentando a satisfação dos usuários.





Texto: Helton Alves e Hyde Pedreira

Foto: Helton Alves