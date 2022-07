Feira do Livro Espírita no Calçadão de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Acontece de 06, 13, 20 e 27 de novembro, a primeira edição da Feira do Livro Espírita, no Calçadão, situado no Centro de Carapicuíba.



O evento passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos da cidade, através da lei 3.035, de 19 de outubro de 2010. É organizado pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE), pela Casas espíritas sediadas no Município, e apoio da Prefeitura de Carapicuíba.



Na feira serão apresentados livros da doutrina espírita, de diversos autores e também assuntos variados.



De acordo com João Marcos Marcolino, membro da USE, “O objetivo do evento é a divulgação da doutrina espírita e a troca de experiências entre seus colaboradores, dirigentes e simpatizantes do espiritismo na região Oeste da Grande São Paulo”.



Em todos os sábados do mês de novembro, a população contará com uma grande variedade de títulos, entre romances e livros de estudos, além de apresentações teatrais, musicais, recreação para crianças e sorteios de entradas para o filme “Nosso Lar”.





Serviço: Feira do Livro Espírita

Data: Sábados do mês de novembro (dias: 06, 13, 20 e 27).

Local: Calçadão – Centro de Carapicuíba.

Evento: Livros (vários títulos), recreação para crianças, apresentações musicais e teatrais. Sorteio de entradas de cinema para ver o filme: “Nosso Lar”.





Semanas Allan Kardec e Chico Xavier

Mais duas leis de iniciativa do Executivo Municipal instituem, no Calendário Oficial de Eventos de Carapicuíba, outros eventos voltados a doutrina espírita. A “Semana Chico Xavier”, instituída pela Lei 3.034, de 19/10/2010 e a “Semana Allan Kardec”, através da Lei 3.036, a serem realizadas a partir do próximo ano.







Texto: Suzana Camargo