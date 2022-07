Secretaria da Educação e AES Eletropaulo concluem projeto de educação ambiental

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Com uma bela festa no sábado, 27, o projeto AES Eletropaulo nas Escolas foi encerrado, após dois meses de atividades constantes nas seis Emefs de Carapicuíba. O trabalho foi uma parceria da Concessionária com a Secretaria Municipal de Educação.

Durante os meses de agosto e setembro, cerca de 1650 crianças e adolescentes das seis Emefs de Carapicuíba participaram de atividades educativas com monitores da AES Eletropaulo e 72 professores das Emefs Argeu Silveira Bueno (Cohab V), Nai Molina do Amaral (Jardim Planalto), Edegar Simões (Cidade Ariston), João Hornos Filho (Vila Cristina) e Miguel Costa Junior (Jardim Angélica).

O projeto AES Eletropaulo nas Escolas visa educar os alunos de modo a transformarem suas realidades a partir de uma nova relação com o meio ambiente, dando importância à economia de energia, segurança e preservação da natureza, na perspectiva de construir um planeta melhor.

Para concluir os trabalhos, a Emef Argeu Silveira Bueno, abriu as portas para as demais Emefs e mais de 400 trabalhos foram apresentados em forma de exposições, teatros, declamações e canções. A coordenadora do projeto, Patrícia Vasconcelos, salientou que o objetivo do trabalho. “Refletimos com os alunos a importância da adoção de hábitos corriqueiros, como usar o chuveiro na posição ‘verão’, tirar da tomada os aparelhos que não estão sendo utilizados, dentre outros, e acreditamos que o efeito transformador da educação fará com que as crianças levem essas idéias para dentro de suas casas, promovendo mudanças de comportamento”, enfatizou.

A secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos salientou a importância da parceria. “Os mais de 400 trabalhos apresentados hoje demonstram o bom aproveitamento de nossas crianças em relação ao aprendizado desses dois meses. A iniciativa vem de encontro com a proposta de nossa gestão: melhorar a qualidade de ensino e a qualidade de vida do município”, frisou.

Texto: Cida Diniz

Fotos: Reginaldo Guimarães