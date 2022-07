Prefeito Sergio Ribeiro anuncia criação de Coordenadoria para Pessoas com Deficiência

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O anúncio foi feito durante evento organizado pelo movimento das pessoas com deficiência de Carapicuíba, na manhã de quarta-feira (1)

O prefeito Sergio Ribeiro participou na manhã dessa quarta-feira de Café em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com deficiência. O evento aconteceu na Paróquia da Avenida Netuno, e contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal Isac Reis, do deputado estadual Marcos Martins, Sílvio José de Souza Filho, coordenador do movimento da pessoa com deficiência de Carapicuíba, e do Padre Antônio Carlos, o anfitrião da atividade. Durante o evento o Prefeito anunciou a criação de uma coordenadoria em janeiro de 2011.

O Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promovido pela ONU (Organização das Nações Unidas), é comemorado mundialmente no dia 3 de dezembro, e o evento, antecipado, teve como objetivo trazer essa agenda para Carapicuíba, reunir pessoas, discutir e democratizar informações.

Segundo Sílvio José de Souza Filho, um dos articuladores do movimento na cidade, a inclusão só acontece efetivamente quando se insere todos os setores sociais na discussão. “Não é possível realizar um encontro para dentro, só com pessoas com deficiência, e acreditar que se está trabalhando a inclusão. Esse tipo de atividade acaba por ter o efeito contrário – a segregação”, enfatizou.

Sílvio Luiz, ainda, arrolou conquistas do movimento na cidade, como o I Simpósio da Pessoa com Deficiência, espaço em que foram discutidas propostas para esse setor social, ou a cartilha com os direitos da pessoa com deficiência, e entregou ao prefeito um relatório com leis municipais que necessitam de alterações. Também foi cobrada uma coordenadoria para área, cuja criação está prevista para janeiro, segundo o prefeito.

O prefeito Sergio Ribeiro aproveitou a oportunidade para fazer um balanço do governo. Ele citou conquistas como a instalação do PROCON e do Cartório de Registro de Imóveis, a inauguração da Casa do Adolescente, a criação da Guarda Municipal, e a construção do Estádio do Niterói, a colocação de pórticos com o nome da cidade, nas entradas, entre outros.

“Faço um pedido a todos moradores: nós precisamos acreditar na cidade. Quem aqui, no Jardim Novo Horizonte, imaginaria que seria construído neste bairro um pronto socorro? E estamos construindo uma UPA 24 horas. O Ribeirão Carapicuíba, que há anos não é limpo, está sendo dragado de Cotia, onde nasce, até o Rio Tietê. Tem as obras do PAC 2, que foi aprovado recentemente, e vai trazer mais de R$ 37 milhões ao município. Vamos asfaltar todas as 175 ruas, que ainda faltam. O ano de 2011 será o momento de Carapicuíba”, sentenciou Sergio Ribeiro.

Texto e Foto: Helton Alves