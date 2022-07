PAT de Carapicuíba é mais uma vez campeão em recolocação

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

O Posto de Atendimento ao Trabalhador consegue recolocar mais de 800 trabalhadores no mercado, superando cidades vizinhasO Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba tornou-se mais uma vez campeão em recolocação no mercado de trabalho. Somente no mês de outubro, 847 trabalhadores inscritos no programa foram admitidos, superando Barueri, com 542 admissões, Cotia, com 412, e Santana do Parnaíba, com 156 recolocações. No acumulado até outubro, o PAT Carapicuíba já recolocou 4693 profissionais no mercado.

Embora o bom momento econômico por que passa o país tenha influenciado, várias ações da Prefeitura jogaram um papel preponderante nesses resultados. Desde o início da atual Administração, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho aumentou a publicidade do programa, melhorou o relacionamento com os empregadores, e qualificou os trabalhadores de Carapicuíba.

Um dos aspectos que exemplifica essa melhoria de relacionamento é a cessão de espaço na Secretaria aos setores de RH das empresas, para que se faça a seleção no próprio município, tornando a cidade mais atrativa aos empresários. Os cursos do SENAI, em parceria com a Prefeitura, também tiveram impacto relevante.

Desde 2009, são oferecidas vagas em curso de pedreiro assentador, pedreiro revestidor, pintor de obras, instalador elétrico, carpinteiro de forma, e montador de painéis. Os cursos, gratuitos, tem carga horária de 160 horas, e já formou milhares de profissionais.

Outro fator que aumentou a competitividade do trabalhador de Carapicuíba, segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, foi a adoção do Bilhete Único em Carapicuíba. “O Bilhete Único permite duas viagens com a mesma tarifa, diminuindo o custo do trabalhador com transporte, o que aumenta o interesse dos empresários, que geralmente arcam com os custos de vale transporte”, frisou Sergio Ribeiro.



Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri