Prefeitura realiza IX Festival de Teatro de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Depois da apresentação de dezoito grupos teatrais, o IX Festival de Teatro de Carapicuíba (FESTECAR) terminou no último sábado (30), com modas de violas e a cerimônia de premiação. O espetáculo vencedor foi Moulin Rouge, do Núcleo Teatral Karas & Bokas, dirigido por Carlos Serafim e produzido por Nil Otaviane.

Promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo, a edição deste ano contou com a participação de companhias de oito municípios da região metropolitana de São Paulo e interior e de seis grupos de Carapicuíba.

Os três melhores espetáculos foram premiados com R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500, para os 1º, 2º, e 3º colocados, respectivamente. Enquanto, as melhores atuações nas categorias de ator principal, ator coadjuvante, atriz principal, atriz coadjuvante, direção, figurino, cenografia, maquiagem, iluminação, sonoplastia e texto receberam troféus.